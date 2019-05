Tekstiilitudengid uurivad kallistuse mõju ja meenutavad kummituslikke kohtumisi Ecuadoris

Iga autor on tuletanud meelde mõnda endale olulist maailma tahku ehk kõik töötavad eri meeltesagedusel. Nii on ühe inimese looming meeletuletus, kõigi autorite tööd kokku meeltetuletus.

Näitus, mis tutvustab valikut kahel viimasel aastal Pallase tekstiiliosakonnas valminud piltvaipadest, sai tõuke Pärnu uue kunsti muuseumi Eesti tekstiilikunstnike liidu aastanäituse teemast “Reeglid ja rituaalid”. Kunstikooli õpilased käsitlevad sama teemat aga teisiti. Eksponeeritavatel vaipadel on eri pildikeel ja tehnilised valikud.

Ester Must uurib oma teoses kallistuse mõju inimestevahelise barjääri lagunemisele – see võib olla ühtaegu meeldiv ja ebamugav.

Siret Ott väljendab oma tööde seerias sügavalt isiklikke tundeid. Iga lehekülg on kui hetk elust.

Marili Järv tegeleb ruumi ja keha suhtega ning on kudunud oma teosesse viie tiibetlase riituse esimese harjutuse.

Yuuki Vähi võttis aga kudumisel eeskujuks oma vanaonu Rudolf Kalmuse maali. Taiest luues tekkis autoril mitu küsimust: mis on koopia ja mis “tõeline” kunst? Kas iseõppija tööd, mille seas on koopiaid nii tuntud kunstnike töödest kui postkaartidelt ja ajaleheväljalõigetelt leitud fotodest, on kunst või meisterlik käsitöö?