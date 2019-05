Galerii: Pärnu meer ja Tartu ülikooli rektor sõlmisid ajaloolise lepingu

Lepingu järgi asuvad linn ja ülikool senisest läbipõimunumalt siinset kolledžit arendama.

Asser sõnas vahetult pärast dokumendi allkirjastamist, et tegemist on ajaloolise sündmusega, mis lõi kolledžite toimimiseks pretsedendi. “See annab Pärnu kolledži töötajatele ja ülikoolile kindluse, et ülikool (Pärnu kolledž, L. H.) ei kao,” lausus rektor. “Mul on tõesti hea meel, et linn läks sellega kaasa.”

Kosenkranius avaldas lootust, et ülikooli ja linna koostöö saab veel tuult tiibadesse.

Asser rõhutas, et regionaalsed kolledžid pole üksnes hariduseandjad, vaid kogukonnakeskusedki, millel on regionaalpoliitikas tähtis roll. “Seetõttu ei saa kolledžid toimida ainult õpperaha toel, vaid vajavad omavalitsuste ja riigi panustki,” toonitas ta.

Täna sõlmitud lepinguga toetatakse tegevust, mis aitab kolledžil kujuneda 2024. aastaks Lääne-Eesti regiooni kõrghariduse ja pädevuse keskuseks.

Koostöölepingu järgi tegutseb ülikool muu hulgas selle nimel, et avada kolledžis uued, spetsialistide puudust leevendavad tasulised õppekavad ja kasvatada üliõpilaste arvu kõige hiljem 2023. aastaks vähemalt 800ni.

See annab Pärnu kolledži töötajatele ja ülikoolile kindluse, et Pärnu kolledž ei kao.

Toomas Asser

Peale selle soovib ülikool luua kolledži eestvedamisel Pärnusse üle-eestilise teenuste juhtimise, disaini ja digilahenduste keskuse ja soodustada teadusmahuka ettevõtluse edendamist Pärnus ja kogu Lääne-Eestis.

Pärnu toetab igal aastal kolledži arendustegevust niisama suure summaga, nagu ülikool on kolledži eelarvesse plaaninud. Linna toetuse ülempiir on 500 000 eurot aastas. Muu hulgas on linn valmis toetama Pärnule olulise külalisõppejõu või professori kutsumist kolledži õppejõuks.

Pärnu linnavolikogu kiitis linna ja Tartu ülikooli vahelised koostööpõhimõtted heaks aprilli istungil ja volitas linnapead kokkuleppele alla kirjutama.

Koostööpõhimõtete elluviimiseks koostavad linn ja ülikool igal aastal tegevuskava ühes kaasrahastuse kokkuleppega, mille kinnitavad Pärnu linnavalitsuse ja TÜ sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu.

Selle aasta alguses tuli teravalt päevakorda Tartu ülikooli kolledžite rahanappus, kui rektor Asser läkitas haridus- ja teadusminister Mailis Repsile palve regionaalsete koolide pidamiseks raha juurde saada. Pärnu kolledži vee peal hoidmiseks palus ülikool riigilt 200 000 eurot.

Aktiivselt käisid Tartu ülikooli ja siinse kolledži juhtkonna läbirääkimised Pärnu linnavalitsusega. Linnavõim on andnud mõista, et linnale on kohalikku kõrgkooli vaja niisama palju kui ülikoolile linna tuge.