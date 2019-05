Naised Köögis laulavad Treimanis Eesti meestest

“Mõnda laulu tehes riputasime oma köögiseintele hiiglaslikud valged lehed, et päeva lõpus kõik seigad ja naljakad juhtumised üles märkida,” tutvustasid naised lugude tegemise protsessi. “Eks iga laul tulnud selgeks vaielda, püüdes üksteist üle trumbata ja intrigeerida.”

Trükisooja plaadi laulutekstides on mainitud palju Eesti mehi. Värsiridadest jäävad kõlama Koit Toome, Juhan Paadam, Jaan Tätte, Igor Mang, Hannes Võrno, Rainer Vakra ning räpparid Pluuto ja Nublugi. Samuti on muusikud võtnud südameasjaks tuua esile silmapaistvad isad. “Kes on näiteks koos lastekarjaga laulupeole tulnud,” naljatas liige Kairi Leivo. “Me vaatame neid huviga ja elame neile kaasa. Ilma meesteta oleks maailm kurb.”