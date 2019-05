MAFFile esitati rekordarv filme

Kuigi linateoste läbivaatamine alles algas, on Lotmani sõnutsi juba täheldatud läbivad teemad. “Saadetud filmide pealt paistab, et tugevalt on esil praegu kuumad keskkonnaprobleemid: kliimamuutused, plast, liikide hävimine, aga ka näiteks haruldased liigid, keda varem pole filmitud,” iseloomustas korraldaja valikut. “Žürii formeerub ja meie filmiprogrammi juht Heli Tetlov on filmide läbivaatamise käsile võtnud, nii et see on nähtud filmide esmamulje.”