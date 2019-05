Taveter hakkab Kreekas olümpiapääset jahtima

“Finnil purjetamine nõuab väga head vaimse ja füüsilise tugevuse kombinatsiooni ja seepärast sobib suurepäraselt olümpiamängude atleetlikkuse kuvandiga,” rääkis neljandat hooaega ühemehepaadil võistlev 22aastane Taveter. “Finni-mehe kuldaeg võib olla väga erinev. Rio olümpial võitis hõbeda 42aastane purjetaja. Siiski arvan, et mida noorem on roolimees, seda rohkem on tahet ja kirge purjetada. Kolm aastat tagasi võeti mind Finni-meeste seltskonda vastu väga soojalt, ilmselt tänu sellele, et isa kuulus paarkümmend aastat tagasi samasse vennaskonda.”