Silvia Paluoja: Aga rohi, dotsent Raagmaa?

Regionaalplaneerimise dotsent, Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa arvas, et on aeg anda ametisse astunud valitsusele soovitusi regionaalpoliitika tegemiseks. Kuid ta takerdus möödaniku näidetesse võõrsilt ja jõudis lõpupoole koduriiki ja tõdemuseni, mille järgi ­tagavad arengu erasektori töökohad. Rohuretsept jäigi kirjutamata või tuleb see jätkuartiklis, nagu arvamuse autor vihjas. Seniks aga pakun mõtteainet, kuidas olukorrale diagnoosi panna, et toimivat ravivõtet kasutama hakata.