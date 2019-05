Karjäärinõustaja: Mida noorem inimene, seda vähem selektiivne saab olla iseenda töökogemuste suhtes

Vähest töökogemust kompenseerivat näiteks osalemine õpilasesinduses, vabatahtlikuks olemine või ürituste korraldamine. Kõik see tuleb aga üles leida ja oma elulookirjeldusse kirja panna. Muru on veendunud, et just enesemüügioskus aitab noortel tööturul konkureerida ja edasi liikuda.

Kas noored ehk äsja kooli lõpetanud tööellu astujad on teie arvates tööturul küllaldaselt hinnatud?

Ei saa vaadata noori teistest eraldi. Toredad inimesed, kellel on oskusi, kes oskavad suhelda, on ikka tööturul hinnas. Olenemata sellest, kas nad on noored või vanemad

Siiski, üpris tihti kuuleb tööandjaid kurtmas, et korralikke töölisi pole kuskilt võtta: “Noored – need pole õiget tööd ju näinudki, ei oska ega taha!” Tuleb mängu generatsioonide erinevus ja tõepoolest, noortel on tööst teistsugune ettekujutus, teised normid ja ootused kui vanematel põlvkondadel.

Õnneks on meil järjest rohkem noori tööandjaidki. Ei tea, kas on nüüd suurem risk võtta tööle noorem inimene? Võib-olla tõesti on noored valivamad, aga seda heas mõttes. Nad on liikuvamad. Ütlevad, et lähevad pikaks ajaks, nende mõistes on see paar aastat. Samal ajal kui vanemad inimesed on harjunud töötama ühe koha peal kümneid aastaid. Kuid see noor jõuab selle paari aastaga ­teha võib-olla rohkem kui teine inimene viie aastaga.

Eks see noor pea nii kaua proovima, kui satub selle tööandja juurde, kes noortesse usub. Selles mõttes on neil küll keerulisem, nendega käib kaasas teatav tiitel: ei ole lihtsalt Pille, vaid noor Pille.

Tahetaksegi võib-olla kohe liiga palju.

Tihti toovad tööandjad esile kogenematuse. Paariaastane töökogemus on pea igas töökuulutuses rangelt nõutud. Alles kooli lõpetanul seda olla ei saa. Kust ja kuidas saada oma esimene töökogemus?

Loomulikult ei pruugi kohe saada erialast tööd, seda ihaldatud ametipositsiooni. Aga ma olen noortele soovitanud, et nad leiaksid mõne muu tee sellesse ihaldatud ettevõttesse siseneda.

Võtame näiteks hotellinduse. Keegi ei võta sind kohe juhiks. Alusta administraatorina, näed ettevõtte siseelu: mida sa peaksid oma eesmärgi saavutamiseks tegema ja kellele ennast tõestama. Kui tõesti pingutad, küll siis tööandja märkab.