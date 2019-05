The Boondocksi poisid istuvad aia peal: ühel pool indie, teisel pool pop

Raadio 2 saatejuht Erik Morna ütles eelmisel kuul diskussioonil “Pärnu nägu – kohalik muusika”, et kuigi on kadunud komme märkida plakatitel bändi juurde sünnikoht, siis just teie rõhutate alati uhkusega oma Pärnu juuri. Ütlete, et Tallinn on teie elukoht. Mis roll on aga kodulinnal teie bändiloos?

Karl Kevad: Paar aastat tagasi, kui Postimehele intervjuud andsime, siis ütlesin julgelt, et Pärnu on Eesti Manchester. On ta õigustatud paralleel või ei, aga selline tunne on siiani. Siin me alustasime ja siin me ka oma viimased kaks plaati salvestanud oleme. Pärnul on eriline aura, mis mõjub muusikale hästi.