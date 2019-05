Emadepäeva muusikakohvikus astub lavale üle 130 esineja

Magusate ja soolaste suupistetega kostitavad Põllepaelte naised ja muusikakohvik on avatud kuus tundi ehk 12–18. Sissepääs on vaba ja külastada võib muusikakohvikut endale sobival ajal.

“Zontad on andekaid lapsi toetanud juba 20 aastat, see on suur ja tänuväärne töö. Teame, et iga sellesse fondi annetatud sent läheb laste huvihariduse ja annete arendamise toetuseks ja stipendiumid antakse üle avalikult,” selgitas Tammsalu erakooli otsust.