12 pensionäri avalik pöördumine

Meie oleme need pensioniealised inimesed, kes 2000. aastate alguses ostustasid liituda teise pensionisambaga. Oleme enda nahal kogenud pensionisüsteemi probleeme ja leiame, et on viimane aeg, et keegi asuks pensionisüsteemi asemel kaitsma pensionäre ja pensionikogujaid.