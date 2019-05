Laat ja festivalid kutsuvad: saab räime, simmanit ja väetoitu

Lao kalasadam kutsub üheksandat korda RäimeWestile, tutvustamaks rannakalanduse kultuuri ja kaluriametit. Hommikust pärastlõunani on aukohal rahvuskala räim. Idee autor, Manija saarevaht Ülle Tamm märkis, et rannakülas käib ajaarvamine just räimepüügi rütmis. “Tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja kajakate kisa ümber laadungi on selle aja rõõmsad hääled, mis ei tohiks kaduda,” on Tamm lausunud ettevõtmise kohta.