Nädalast jäi kõlama: Rohkem ülikooli!

Minul tekkis seda intervjuud lugedes küsimus: kui palju on ülikoolil sõltumatut otsustamisõigust, et paindlikult reageerida muutustele, mis tingivad ümberkorraldusi kõrghariduse andmises? Kas on mõeldav, et ülikool saab takistusteta toimetada regionaalse akadeemilise hariduse andmisel, arvestades kohalikku eripära ja muutuvaid vajadusi?