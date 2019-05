Naiste meistriliigas lähevad vastamisi Flora ja Pärnu

Flora naiskond võõrustab kodusel väljakul PJKd. Mõlemad naiskonnad on sel hooajal liiga senistes mängudes tunnistanud võite. Floral on selja taga viis mängu ja Pärnul neli, millega hoitakse tabelis vastavalt esimest ja teist kohta. Omavahel on sel aastal ametlikes mängudes vastamisi mindud kaks korda: superkarika finaalis ja Balti liigas noppis võidu Flora.