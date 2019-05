Lapsed tulevad ikka sama koha pealt nagu vanastigi

Ämmaemandana näeb Tiina Luisk emaks saamist vahetult, see töö pakub kordumatuid rõõmuhetki.

Ämmaemand ­Tiina Luisk ei oska kokku arvata, kui palju emaks saajaid on ta 44 aas­taga sünnitustoas toetanud alates esimesest töökohast Pelgulinna haiglas ja Pärnus jätkates. Staažikas akušöör on vaikse jutu ja hea huumorisoonega, tema amet on põline ja seda väärtustab 5. mai kui rahvusvaheline ämmaemandate päev.