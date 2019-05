Galerii: noored käsipallurid panid kodusaalis püsti medalipeo

"Põlva vastu me ei saanud, nad on natuke tugevanad, aga suutsime karikavõistluste kolmanda koha nüüd hõbeda vastu vahetada," rõõmustas treener. "Mitmele poisile oli see esimene suurem turniir. Mõni pelgas algul väljakulegi minna, aga kui nad juba mängus sees olid, said nad tublist hakkama."