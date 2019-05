Puhumisreidil tabati 16 alkoholijoobes roolikeerajat

“Mitmel juhul olid autos kaassõitjad, kes olid kained ja oleksid saanud takistada joobes juhti rooli istumast,” märkis Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee. Ta tõi näite naise kohta, kes oma sõnutsi sai aru küll, et tema rooli istuv mees on alkoholi tarvitanud, kuid midagi selles suhtes ette ei võtnud.

Välijuht rõhutas, et alkoholi tarvitanud inimene ei pruugi ise enam ohte tajuda, mistõttu on oluline kõrvalseisjate või kaassõitjate sekkumine. “Istudes autosse joobes juhiga, me ju aktsepteerime sellist käitumist, seades teadlikult ohtu kaasliiklejad ja iseendagi,” rääkis Tee. “Kui üritustelt tagasi koju sõidate, tuleb enne alati kindel olla, et rooli minnakse kainelt.”