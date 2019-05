Rain Jung: Talgutest teisest vaatevinklist

Lugesin Pärnu Postimehes Tõnu Kanni artiklit, kus ta avaldab arvamust, et Pärnu kesklinna ja parkidesse ei sobi ladustada teedeehituse jäätmeid. Nõus. Seadus ütleb selgelt, et jääde võetakse taaskasutusse alles pärast tooteks tegemist. Järelikult on freesasfaldijäätmete ja muu ehitusprahi ladustamine ilma keskkonnameti loata keelatud. Loodan siiralt, et lähiajal leitakse lahendus, kuhu linn oma jäätmeid võiks ajutiselt ladestada. Meie Pärnu ei ole prügimägi.