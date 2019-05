Waldorfi kooli malenoored kohtusid suurmeister Külaotsaga

Maleringi juhendaja Andri Arula rääkis, et idee noori malehuvilisi koolitada tekkis neil Külaotsaga spontaanselt malemängu käigus. “Maletasime ja siis tuli jutuks kooli malering, mille juhendamise au pälvisin ringi eelmiselt eestvedajalt Eleri Tehvanuselt,” meenutas ta.

Waldorfi kooli juhataja Heli Müristaja lisas, et male on universaalne mõtlemis- ja strateegiamäng. „Alustasime kaks aastat tagasi. Igal aastal õpib ringis ligikaudu 20 last. Oleme osalenud Pärnumaa turniiridel ja käinud mängimas Rakvere Vaba Waldorfkooli maletajatega,” ütles Müristaja.