Tabamus! Ehitaja läks töötandri piiramisega hoogu

Kui Pärnu Postimees eile postiettevõttelt uuris, kas nad on kentsakast olukorrast teadlikud, vastas firma meediasuhete juht Mattias Kaiv, et tavaliselt on sellistest olukordadest firmale teada antud, kuid selle kirjakasti piiramisest tuli info postikulleri kaudu, kes kirjakasti peaks tühjendama.