Lepalind – tavaline, kuid raskesti tabatav tiivuline

Kaua olen peitust mänginud samuti punarinna ja kadakatäk­siga, kuid lepalind, keda mõnel pool tulisabaks on kutsutud, morjendab mind enim. Ta on pea igal aastal pesitsenud koduaiaski, kuid ilmsiks on see tulnud alles siis, kui pojad juba ümbritsevat avastavad. Sel kevadel on mul aga õnnestunud kohtuda mitme lepalinnuga, kes imekombel tulid mind lähemalt uurima.