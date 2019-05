Augustiunetust asendab tänavu uus tänavafestival IN August

Al Paldrok (vasakul) ja Andres Tölp hakkasid uue augustikuise festivali mõtet veeretama juba märtsis, kui lumi veel maas oli. Alles sel nädalal said nad kinnitada: festival toimub.

Juba märtsist saadik on paarkümmend pärnakat veeretanud mõtet, mida nad enne eilset ei julgenud veel välja öelda. Pärnu linnavalitsuse ­esmaspäevase otsuse põhjal tuli ametlik kinnitus, et mõtet toetab linngi ja ärajäävat Augusti­unetust asendab tänavu IN August ehk Augustifestival.