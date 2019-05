Galerii: rändfestival Diverse Universe tõi Templisse etenduskunstnikud

Eksperimentaalsed helikunstnikud Guilhem All ja Les Lumières Prantsusmaalt on oma Baltic Fitnessi tuuril teel Eestisse läbinud Lääne- ja Ida-Euroopa ja Balti riigid.

All kasutab muusika tegemiseks analoog- ja elektroonikaseadmeid. Ta salvestab helid ja pressib ise vinüülid, et saada kätte just endale soovitud helid.