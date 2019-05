Margit Viies: Lapsevanemad ja nutisõltuvus

Lapsevanema elu on olnud kogu aeg raske, kuid nüüd on see eriti keeruline. Elu on nii mugav, et anname lapsele kätte nutitelefoni või tahvli ja las ta istub seal, meil on siis aega endale. Väga lihtne ongi talle anda nutitelefon, kuid keeruline on seda uuesti tagasi saada. Koolis on kohutav vaadata õpilasi, kes istuvad koridoris maas ja vaatavad ekraani.