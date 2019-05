Suvepealinna paigaldati uued kakakastid

Linnas on spetsiaalseid kaste, kuhu oma lemmiku väljaheide visata, nüüd 18. Linnavalitsuse heakorraspetsialisti Piret Unni selgituse kohaselt pandi need üles tihedamalt kasutatavate kergliiklusteede äärde.

Kõnealused prügikastid ei ole linnapildis uus nähtus, mõnes kohas leidus need varemgi. Kohalikus sotsiaalmeedia koerainimeste grupis, kus rõõmusõnum ringlema lasti, kurdeti, et konteinerid olid kilekottidest alalõpmata tühjad, seega täitsid nad pelgalt prügikasti funktsiooni.

“Juba mitu aastat tagasi pandi sarnased Vallikääru ja Tervise taha Rannaparki, aga kahjuks kilekottidega neid enam peale paigaldamist ei varustatud. Senini on veel need prügikastid alles ja kilekotisahtlit kasutatakse kõigeks muuks,” kommenteeris üks grupi liikmeid. Unni sõnutsi tõepoolest valitses varem see probleem, et kaste ei varustatud kottidega küllaldaselt. Nüüd aga olevat varud suuremad ja pärast igat prügikasti tühjendust täidetakse kilekotisahtleidki.