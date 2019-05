Legendaarsest Pudeli-Vovkast valmis kunstiteos

Pärnu Postimehe toimetusele saabus pilt, kus legendaarne Sindis elav Vladimir Vetsin, rahvakeeli Pudeli-Vovka on jõudnud tänavakunstina Sunseti plekkuksele. “Avastasin, et Sunsetil juures on kohalik Sindi kuulsus Vovka varakult platsis ja lunib sente,” sõnas pildi autor Kätlin Muuga.