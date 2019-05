Ringrajal tuleb põnev nädalavahetus

„Võistlussõidud toimuvad nii laupäeva õhtul kui pühapäeval ja tõotavad tulla põnevad,“ rääkis Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni ringarajakomisjoni esimees Rannus Ervin. „Klassis Superbike on kahtlemata favoriit maailmameistrivõistlustel osalev Hannes Soomer. Ducatidel alustavad oma debüüthooaega Vihurmoto klubi võidusõitjad Mihkel Osula ja Sander Luik. Kindlasti on üks atraktiivsemaid külgvankrite klass, kus rajale on oodata poolt tosinat ekipaaži Soomest eesotsas viiekordsete maailmameistrite Pekka Päivärintä ja Jussi Veräväineniga. Kangete põhjanaabritega läheb oma võimeid proovile panema mitu Eesti korvipaari, neist nimekaimad on MMi etappidel kihutavad Eero Pärm ja Lauri Lipstok. Uues võistlusklassis 300 võisteldakse Euroopas A2 kategoorias müüdavate mootorratastega, mis kahe aastaga on kogunud suurt populaarsust World Superbike MM-sarjas ja millega käesolevast aastast sõidetakse kõikidel võistlustel Balti riikides ja Skandinaavias.“