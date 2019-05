Kalev Vilgats: Halvad uudised lennuväljale

Pärnul on võimalus jõuda lennuühenduste maailmakaardile, kui kohtuvaidlused häid kavatsusi untsu ei keera.

Kõige mustem stsenaarium, mis võib osutuda võimalikuks, on selline, et piirinaabriga kohtuvaidlusse takerdunud Pärnu lennujaama rekonstrueerimine võib jääda toimumata, sest selleks mõeldud rahal on kasutamise tähtaeg.