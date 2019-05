Suur mööblitootja on riskinud viimased kümme aastat, kuid edukalt

Et lõpptoode kokku saada, peavad Preabi toodangu kõrval olemas olema metallosad, mis valmivad Rootsi koostööpartneri ELFA käe all. Lõpptooteks on kodudesse paigaldatav garderoobi- ja panipaigamööbel. ”Nemad ostavad meilt puidu metallile juurde, et tervik saaks moodusatud,” kirjeldas protsessi Preabi tegevjuht Rauno Mikkor.