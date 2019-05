Lavastaja Katrin Tegova poeb Romeo ja Julia hinge

“Erki küsis kuidagi nii, et “noh, Bellini ooper on ja et neil tuleb välja”. Vastasin: “Ahah, loomulikult.” Ei hakanud süvenema. Arvasin, et ju neil on vaja kähku turundus- ja kommunikatsiooni­inimest – see on mu põhileib. Mõtlesin: okei, las ta kirjutab oma palve ära, siis vaatame,” meenutab Tegova. “Andsin mõista, et jah, võib teha küll, aga ­mida ta täpsemalt ootab või kuidas me sellele läheneme, kes on loominguline tiim? Ja siis ta ütles välja: “Sa oleksid lavastaja”.”