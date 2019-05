Vaadake, kui kiiresti sõidaks Rail Balticu kiirrong Pärnust Tallinna ja Riiga ning kui palju tuleks maksta pileti eest

Seni on algatatud seitse Rail Balticu detailse tehnilise projekteerimise hanget 11st, mis katavad 57 protsenti kogu Rail Balticu raudtee pikkusest. Eestis on tehnilise projekteerimise hanked käsil kogu tee ulatuses ehk Eesti-Läti piirist Tallinnani. Lätis ja Leedus on algatatud kaks detailse projekteerimise hanget neljast.