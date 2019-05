Annika Kuusik: Vähemalt mitte voodiloomake

Füüsiliselt ongi naised meestest enamikul juhtudel nõrgemad: pea jagu lühemad ja lihasmassilt kesisemad. Kuid selles, mis silmale nähtamatu, julgen öelda, et mehed jäävad alla: nad on palju tundlikumad ja valulävi on neil madalam. Naised on minu hinnangul tugevamad oma emotsioonidega toimetulemises, nad julgevad tundeid rohkem välja näidata. Omakorda sellest tingituna leian, et naised tunnetavad paremini kaasinimeste hingeseisundit ja on empaatilisemad. Tahan mõelda, et tervikut vaadates oleme võrdsed, mõlemal on omad tugevad ja nõrgad küljed.