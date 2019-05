Pärnu kolledž viib ülikooli vilistlased Tartusse vilistlaskokkutulekule

Pärnu kolledži direktori Garri Raagmaa sõnade kohaselt tuli mõte ühiselt Tartusse sõita soovist tugevdada sidet emaülikooliga. “Kuna Pärnu kolledži vilistlased on ju Tartu ülikooli vilistlased, siis on loogiline, et osaleme vilistlaskokkutulekul,” sõnas Raagmaa.