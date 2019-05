Laine Mägi: Lapsi peab kiitma nende saavutuste, unistuste ja pürgimise eest

Mägi jutustas, et talle väga meeldib, kui lapsed õpivad teda tundma alles tema tantsukooli tulles. Nii ei ole neil eelarvamusi, mille võib-olla vanemad on kaasa andnud. Ise ta end huvikoolis näitlejana ei tunnegi. “Siin ma olen ikka see koristaja, valvuri­tädi ja tantsuõpetaja,” muigas Mägi, lisades ametid nagu kostüümide õmbleja ja aedniku.

Selleks, et kooli pidada, tuleb kõike teha. Nii on direktor ära õppinud nii mõnegi töö muruniitmisest saagimiseni. “Naeltega saan ma samuti ise hakkama, aga trell veel ootab õppimist,” märkis Mägi, kelle meelest on narr paari kruvi pärast abiväge kutsuda.