Huntmehe puhastustuli linnagaleriis

“Nagu Kalevipoeg pidi tagasi tulema omal ajal, ­pidi huntmees tagasi tulema sellepärast, et aeg on jälle käes,” tõdeb Andrus Joonas enda kureeritud näitusel “Puhastus­tuli”.

Pärnu pea ainsal elukutselisel maalikunstnikul Andrus Joonasel on väljapaistev aeg. Pärnu linnagaleriis raekojas on praegu üleval tema kureeritud Pärnu moodsa kunsti näitus “Puhastustuli”. Tallinnas Haus-galeriis sai mai algul performance’iga avatud isikunäitus “Elu mõte”. Läinud aasta lõpus oli Joonasel hiigelväljapanek Leedus Šiauliai kunstihoones. Samuti lööb ta järjepanu laineid Udmurtia kunstiringkondades. Ja mis peamine: kollane huntmees on tagasi.