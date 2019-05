Vambola Paavo: Matame lõpuks vaenukirve

Minister Mailis Reps andis kui mitte otse, siis kaudselt (selgelt) mõista, et igaühe kannatusel on piir. Ei saa kõike rääkida, mida sülg suhu toob. See on selge märk üha suurenevatest mõradest valitsuses. Valija ei oota kraaklemist, vaid talle antud lubaduste täitmist.