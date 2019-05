Pärnumaalt jõuab lauluväljakule 70 kollektiivi

27. laulupeol „Minu arm“ osaleb üle 35 000 peolise 1020 kollektiivist. Nii on tänavune pidu 150 aasta pikkuses ajaloos arvukaima osalejaskonnaga.

Kunstiline juht Peeter Perens tõdes, et eelproovides avanenud pilt rõõmustas. “Repertuaari omandamisel tõstan esile lauljate targa juhendamise. Saime taas kinnitust, et peale lauljate on juubelipeo väärilises vormis koorijuhidki,” märkis ta.