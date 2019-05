Küllap on paljud näinud Pärnu vahel neoonkollaseid dressipluuse, mil suurelt ja punaselt ilutseb kiri “Anu”. Anusid jagub nii Reiu-Raeküla metsa, Rannastaadionile, Niidu parki kui rahvajooksude starti. Anud on aktiivsed ja neid on palju.