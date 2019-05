Taavi Rõivas: Eesti tulevik on Euroopas

“Vote! Hääleta!” on üleskutse minna pühapäeval valima Euroopa Parlamendi uut koosseisu.

Eesti on juba 15 aastat olnud osa Euroopa Liidust, euroopaliku kultuuriruumi osa aga palju kauem. Meil on kõik põhjused pidada end täisväärtuslikuks Euroopa osaks ja tuleviku kujundajaks. Seda kummalisem on aeg-ajalt lugeda alaväärsuskompleksist kantud seisukohti, justkui oleks EL miski, mis Eestile käske ja korraldusi jagab.