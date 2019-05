Laulu- ja tantsupeo Pärnumaa koordinaator: Kõik meie täiskasvanute koorid pääsesid peole

27. laulupeol “Minu arm” osaleb üle 35 000 peolise 1020 kollektiivist. Nii on tänavune pidu 150 aasta pikkuses ajaloos arvukaima osalejaskonnaga. Pärnumaa koordinaatori Alli Põrgi jutu järgi on lõplik siinkandi osalejate arv veel täpsustamisel, ent arv jääb 3000 ligi: tantsijaid ligemale 1300, lauljaid umbes 1900.

“19. maini said kõikide kollektiivide kontaktisikud uuendada digitaalses registris andmeid. Süsteem puhastub, mõistmaks, kes on tulemas,” selgitas Põrk. Seejärel lisatakse kinnitatud numbritele laste- ja noorterühmade saatjate arv. Koordinaatori sõnutsi on iga 15 alaealise kohta ette nähtud üks täiskasvanu.