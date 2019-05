Jaanipäevaks avatakse viimasedki suveterrassid

Uued lauad ja toolid pannakse näiteks Tervise Paradiisi taha, promenaadi lähedale ja kõnnitee äärde jäävale rohealale. Varem on suveterrass külalisi meelitanud hotelli külje all, nüüd kolitakse rannalistele lähemale. Pakutav toit tuleb lihtne, kiiresti valmiv ja näppu võetav. Tervise ja Tervise Paradiisi toitlustusjuhi Heldi Sternfeldi ­sõnutsi on plaan terrass avada juuni keskpaigas.