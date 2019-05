Jeruusalemma sümfooniaorkester toob kontserdimajja imelapse

“Ta on värske, noor ja intelligentne muusik, kelle esitus on uskumatult küps ja läbitunnetatud. Tema virtuoossus on enneolematu. Mitte ühtegi viga terve Beethoveni kontserdi jooksul, isegi kõige pisemat eksimust!” ei hoidnud Mustonen kiidusõnade pealt kokku.

Iisraelis sageli käiv Mustonen märkis sedagi, et Eestisse tuleval Jeruusalemma orkestril on väga oluline roll oma maa heliloojatelt muusika tellimises, esitamises ja salvestamises. Näiteks Jeruusalemma 3000. aastapäeva tähistamiseks telliti ja esmaesitati tänapäeva tipphelilooja Krzysztof Penderecki oratoorium “The Seven Gates of Jerusalem”.