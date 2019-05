Jüri Lebedev: Planeerimise praak ootab parandamist

Pärnu bussijaam on tekitanud vastakaid arvamusi. Mõnele ei meeldi see üldse, osa pärnakaid on uuest jaamahoonest jälle vaimustuses. Hoonet peetakse funktsionaalseks, ei pakkunud ju vana piletimüügikoht seda, millega bussisõitjad on suvepealinnas nüüd juba harjunud. Kuid ikkagi seondub bussijaamaga probleem, mida linnaplaneerijad kuuma kartulina veeretavad.