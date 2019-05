Triin Saag: Kuidas võita eurobürokraatiat?

Eestil on ELis hääl: nii liikmesriikide nõukogus kui Euroopa Parlamendis. Eesti ise otsustab, kas ja kui otstarbekalt ta oma häält kasutab. “Eurokraadid ja bürokraadid – nemad on kõiges süüdi!” kuuleme tihti. Kes on need ELi bürokraadid? Tihti ju Eesti enda esindajad-ametnikud. Kui ühinesime ELiga, eraldati Eestile kvoot, et saata oma inimesi tööle Euroopa asutustesse. Kõik said osaleda avalikel konkurssidel ja ennast proovile panna. Just nemad peavad aitama Eesti huve esindada. Seega ei ole mõtet süüdistada valedes otsustes Euroopat. Kui kedagi on vaja vastutusele võtta, siis meie enda valitsust, kes otsustamisel osales.