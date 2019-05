Kui varem on võistlus toimunud ühel päeval, siis tänavu kestis see terve nädalavahetuse. Üks põhjus oli see, et võistlejaid oli niivõrd palju. Samuti tegi neljandat korda toimunud ürituse eriliseks asjaolu, et võistlesid ka naised. “Eestis pole varem naistele selliseid võistlusi korraldatud,” kinnitas ürituse peakorraldaja Erik Naissaar.