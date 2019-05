Mai kooli heategevuslik laat kogub raha õueala korrastamiseks

Möödunud aasta kevadel koguti Mai koolis heategevuslikul laadal raha koolivenna toetuseks. "Seekord kogume raha kooliümbruse väljaehitamiseks, et lastel oleks, kus olla, liikuda ja mängida," sõnas Mai kooli huvijuht Lea Lips. Laadal saab mitmesuguseid tooteid osta ja esinevad oma kooli õpilased.

Mai kooli tulevikunägemus on, et koolimaja lõunakülg, mida piirab haljasala ja aiaga eraldatud staadion, lubab koolil luua lastele teatavad reeglid mänguruumi piiride osas. Kogu lõunaküljel asuv kasutamata ala tuleb puhastada vanast ja amortiseerunud inventarist. Seejärel on võimalik koostöös maastikuarhitektide ja projekteerijatega luua sobiv ning kindlasti vanuseliselt tsoneeritud ja vastava inventariga liigendatud poolavalik linnaruum, mis parandaks kooli välist kuvandit.