Rääma kooli üleriigiline e-viktoriinisari püstitas osalejarekordi

“Meil on rõõm, et aastast aastasse panevad noored ennast infootsingus proovile,” ütles Rääma põhikooli haridustehnoloog Mart Kimmel. “Oluline on meeles pidada, et internetis otsides tuleb esimesse vastusesse suhtuda kriitiliselt, sest sealne info ei pruugi olla tõene.”