Haini Ilonen pälvis presidendilt ja justiitsministrilt auhinna

Haini Ilonen töötab Pärnu naiste varjupaigas. Kunagi elas ta seal abivajajana, nüüd aga toimetab aktiivselt kogemusnõustajana. Ta on muutnud oma kogemuse, julguse ja avalike esinemistega väga paljude inimeste elu, teavitanud ühiskonda lähisuhtevägivalla probleemist ja andnud paljudele oskuse näha abivajajat.

President Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid täna pärnakat Haini Iloneni ja veel viit tublit Eesti inimest, kes on andnud suure panuse vägivallaennetusse. FOTO: Eero Vabamägi

Iloneni avaldas tunnustuse üle siirast rõõmu. “Ikka on ju tore, kui sind tunnustatakse. See näitab, et probleem, millest mina räägin, on ühiskonnas olemas ja oluline,” lausus ta.

Ilonen leiab, et probleemist avameelselt kõneldes saab aidata paljusid abiotsijaid. “Oma nime ja näoga vägivaldsest suhtest rääkimine julgustab naisi olukorraga mitte leppima ja abi otsima,” kinnitas Ilonen. “Alati, kui olen kusagil enda juhtumist rääkinud, on nõuküsijate arv kasvanud. See näitab, et lähisuhtevägivallast on vaja rääkida.”

Auhinnakomisjonile saadetud kirjas juhiti tähelepanu praegu Pärnu maakohtus kinniste uste taga peetavale kohtuprotsessile, kus Haini kunagine abikaasa Jari Ilonen nõuab, et naine lõpetaks nende koduseinte vahel toimunust avalikult kõnelemise. Nimelt on Haini Ilonen üks esimesi naisi, kes avalikkuse ees on julgenud kõnelda lähisuhtevägivallast (Kanal 2 saatesarja „Keda ma küll armastasin?” avaloos ja saates “Radar” aastal 2016, ETV “Ringvaates” 2016. aastal, TV3 uudistes tänavu veebruaris). Jari Ilonen aga leiab, et naise kirjeldatu on tõendamata ja too peaks lõpetama rääkimise, saatma meediale teate, et mees pole tema vastu vägivaldne olnud, ja paluma vabandust.

Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld on märkinud, et vägivalda kannatanud naised peavad oma lugudega avalikkuse ette jõudma. Ei saa aktseptida nõudmist jättagi suletud uste taga toimuvad ebameeldivused saladuseks.

„Me oleme edukalt lõhkunud madalamaks märkamise müüri, mis kurje tegusid ümbritses. Sellega on meie Eestis nüüd juba paremini. Iga varjatud vägivalla ohver peab nagunii abiotsimiseks ületama sisemise müüri, et oma häbi – jah, häbi, kuigi nemad pole ju süüdi, tunnevad ohvrid tihti just häbi – ületada ja abi otsida. Kui peale sisemise müüri on sein ees ühiskonnal, siis jõudu ei jätku. Selle teise tõkke, ühiskondliku eituse saame ja osalt olemegi juba saanud kõrvaldada,“ ütles president Kaljulaid.

Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas, et vägivallal, eriti lähisuhtes, pole ühtki õigustust.

„See mõjub rängalt nii ohvrile kui vägivalda näinud lastele. Sel aastal auhinna saanud paistavad silma just sellega, et aitavad perevägivalla all kannatanuid ja probleemide küüsis lapsi. Riigilegi on need teemad väga olulised. Arendame järjepidevalt ohvriabi süsteemi, et kannatanud saaksid vajadusel kohe abi ja nõu. Lastele pöörame samuti suurt tähelepanu, et nad juba noorena kuritegevuse nõiaringi ei satuks, seda nii kannatanuna kui vägivalla mustreid korrates, toimepanijatena. Võtame eeskuju nii Soomest kui Islandist, kus laste riskikäitumise ja vägivalla ennetamisel on tehtud edusamme,“ rääkis minister.

Tänavu esitati vägivallaennetuse auhinnale 32 kandidaati, kellest komisjon valis välja Iloneni, Elle Karmi, Anne Klaari, Laura Mallene, Merle Purre ja Sirje Reisbergi.

Tunnustust anti välja kolmandat korda ja selle on varem saanud 23 inimest, nende seas Orupõld, siinne kunstnik Flo Kasearu ja Pärnu linna lähisuhtevägivalla juhtprojekti meeskond.