Maret Kommer: Meie oleme need varjatud elupäästjad

Häirekeskuse Lääne keskuse päästekorraldaja-logistik Maret Kommer on väliselt suur ja südamlik, kuid leivatööd tehes valmis psüühiliselt rasketeks ­kõnedeks. Kui hädaabinumbril helistaja annab teada kolmekuuse beebi hällisurmast või traktori alla jäänud mehest, kelle pea on pooleks, ei jää pisarateks aega. Veel enne kõne lõppu lähevad teele need, kes peavad.