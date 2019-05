Kaunis vana Rooma on siinsamas akna all

Vana aken on puitmaja väga tähtis detail, mis kannab ajalugu. Pärnus leidub Hansumäe kinnitusel väga uhkeid puitaknaid. Kui panna vanale majale ette plast­aken, võib see maja rikkuda. “Maja on rikutud visuaalselt, sest plastist akna liistuproportsioonid on valed,” seletas arhitekt.

Põnev detail akna puhul on spetsialistile tuuleliist, millel ülaservas kapiteel ja all baas nagu sambal. Liistu sisse pressiti kannelüüre ehk kaunistavaid vaokesi. Mõnel aknal on need meeletult uhked ja vastu pidanud üle 100 aasta. Need on Hansumäe väitel just Pärnule omased. Mujal ta täpipealt sääraseid näinud ei ole. Mõnel hoonel oli kapiteel valatud lausa malmist, aga neid on Pärnuski väga vähe järel.