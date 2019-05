Galerii: Pärnu Mai koolis toimus mitmendat korda heategevuslik laat

Mai kooli MTÜ liikme ja laada korraldaja Lee Pressi hinnangul läks laat edukalt. Tema sõnul on laat lastele õpetlik kogemus. "Seostada ära see, et raha ei tule seina seest, vaid tuleb ise teenida, ja teiseks oleme püüdnud õpetada, et heategevus on oluline," märkis Press.